Нова посока за еврото в края на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския долар успя да се възстанови днес, след като вчера за известно време дори падна сериозно под границата от 1,16 към американската валута, на нива невиждани от около месец. Иначе и като цяло в последната седмица европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности заради силната американска валута и притиснато от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1642 долара или над нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Още: Турска лира - евро. Колко струва една турска лира към едно евро днес, 28 май /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1617 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 28 май, когато беше на ниво 1,1588 спрямо долара.

Още: Край на спокойствието за еврото: Курсът към долара е на невиждани от месеци нива

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 12 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1785 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 01 юни 2025, когато беше 1,1348 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.