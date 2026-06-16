Рязка промяна: Японските лихви са невиждани от 31 години

Японската централна банка Bank of Japan повиши днес основния си лихвен процент с 25 базисни пункта (0,25 процентни пункта) до 1 на сто, което е най-високото равнище на показателя от 1995 г. насам или от над три десетилетия, в опит да ограничи поевтиняването на йената и засилващия се инфлационен натиск, подхранван от последиците от войната в Близкия изток.

Решението бе очаквано от пазарите и идва след скорошно повишение на лихвите от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ), както и непосредствено преди заседанието на Управлението за федерален резерв на САЩ по-късно тази седмица.

Устойчив ръст на цените

След години на дефлация Япония отчита устойчив ръст на потребителските цени над целевото равнище на банката от 2 на сто от пролетта на 2022 г., което принуди финансовата институция постепенно да прекрати политиката си на нулеви и отрицателни лихви.

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Инфлационният натиск се засили през последните месеци заради рязкото поскъпване на енергийните суровини вследствие на нарушенията в доставките на петрол от Персийския залив - регион, от който преди конфликта Япония внасяше около 90 процента от необходимия ѝ петрол.

Въпреки постигнатото в понеделник споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток и последвалия спад в цените на суровия петрол, централната банка предупреждава, че възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и на производството на въглеводороди ще изисква време.

"Прехвърлянето на по-високите цени на петрола към фирмените разходи се случва сравнително бързо и може да доведе до поскъпване на широк кръг потребителски стоки“, посочва в изявление Bank of Japan.

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Според институцията съществува риск основната инфлация да надхвърли трайно целевото равнище от 2 на сто на фона на нарастващите средносрочни и дългосрочни инфлационни очаквания.

Японското правителство, оглавявано от премиера Санае Такаичи, изрази опасения, че прекалено ранното затягане на паричната политика може да навреди на икономическия растеж.

Централната банка обаче подчертава, че икономиката остава подкрепена от високите корпоративни печалби, подобряването на пазара на труда и държавните субсидии за енергията. Очаква се растежът да се забави, но четвъртата по големина икономика в света да продължи да се разширява, макар и с по-умерени темпове.

Миналия месец японското правителство изразходва около 11,7 трилиона йени (63 млрд. евро) за подкрепа на националната валута, но ефектът от тези действия се оказа краткотраен.