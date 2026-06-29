След пет часа спорове: Тристранният съвет не стигна до консенсус за Бюджет 2026

Без консенсус по бюджета за 2026-та година, след близо пет часа спорове на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Критики дойдоха и от синдикати, и от работодатели, а заседанието беше съпроводено с протест под прозорците на властта. Дефицитът остава в размер на 5,7 процента от БВП, а дългът ще е над 37 млрд. евро. Държавните служители ще поемат 20% от осигуровките си, като тенденцията е от догодина те да станат 40%. Максималният осигурителен доход става 2300 евро, а винетките ще поскъпнат с 30%.

Днес синдикати и работещи в обществения сектор протестираха под прозорците на властта с настояване, ако започнат сами да плащат осигуровките си, да отпаднат и ограниченията в Закона за държавния служител. „Плащаме си осигуровките, както всички останали – връщане на клас прослужено време, право на 2-3 трудов договор, стопанска дейност да развиваме, всички тези права са ни отнети“, заяви Дамян Петков, инженер-геодезист в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

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А в сградата на Министерски съвет тристранният съвет спори пет часа по текстовете на финансовата рамка. Според управляващите бюджетът е преходен, а основните реформи ще бъдат заложени догодина. „Това е бюджет на реалността. Няма единодушие за държавния бюджет. Работодатели подкрепят, без... КНСБ подкрепят, подкрепа под условия“, заяви министърът на финансите Гълъб Донев.

Синдикатите и работодателите отправиха критики по част от текстовете и одобриха други. „Ние ще подкрепим под условие, и колегите от „Подкрепа“ също. В бюджета има и добри неща, действия за хазарт и сива икономика“, каза Пламен Димитров.

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„Тоя закон ще действа само няколко месеца. Има стъпки в правилната посока, запазване на данъчния модел, но има и опасения за дефицита“, коментира Добри Митрев от БСК. Очаква се бюджетът да бъде внесен в Народното събрание до дни.