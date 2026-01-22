Странен завой на еврото в края на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския долар направи интересен завой в края на седмицата, като първо европейската валута премина невижданата от началото на годината граница от 1,17 към американската, но след това отново се върна под това ниво. Все пак, въпреки спада, еврото засега остава далеч от най-ниския си курс от месеци към долара, който регистрира в края на миналата седмица.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1688 долара или под нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1739 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 декември 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,1806 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември 2025 - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.