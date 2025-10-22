2 мача - 17 гола, 3 червени картона! Вечер за историята в Шампионска лига и един италиански гаф (РЕЗУЛТАТИ)

Тазвечерните двубои (21 октомври) в Шампионска лига предложиха куп попадения и категорични победи. Гвоздеят обаче представляваха разгромът на Пари Сен Жермен над Байер Леверкузен като гост със 7:2 в мач с два червени картона и издънката на Наполи при визитата на ПСВ Айндховен. "Партенопейците" бяха разбити с 2:6 от нидерландския отбор, като доиграха с 10 души. В същото време друг италианския представител - Интер, не срещна никакви проблеми срещу Юнион Сен Жилоа и се наложи с 4:0.

ПСЖ разгроми Леверкузен в 9-голово шоу

Защитаващият трофея ПСЖ поведе чрез Пачо в седмната минута. В средата на полувремето Грималдо пропусна да изравни от дузпа. В 33-тата минута Андрих бе изгонен с директен червен картон. Не след дълго и Забарни го последва под душовете, за да възстанови числения паритет. До почивката Дуе на два пъти и Кварацхелия се разписаха. Головото шоу продължи през втората част от Мендеш, Дембеле и Витиня. Гарсия пък вкара за "аспирините".

Everyone joined the party for PSG tonight! 🎉



🇪🇨 Willian Pacho: ⚽

🇵🇹 Nuno Mendes: ⚽🅰️

🇫🇷 Désiré Doué: ⚽⚽

🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia: ⚽🅰️

🇲🇦 Achraf Hakimi: 🅰️

🇵🇹 Vitinha: ⚽🅰️

🇫🇷 Bradley Barcola: 🅰️

🇫🇷 Ousmane Dembélé: ⚽ pic.twitter.com/9aSuVKzZnt — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 21, 2025

Наполи с тежък гаф срещу ПСВ

Междувременно ПСВ Айндховен разби с 6:2 у дома Наполи. Скот Макотимини изведе италианския гранд напред в резултата. Много бързо обаче Алесандро Бонджорно си вкара автогол, а Сайбари отбеляза за 2:1. Ман блесна през втората част с две важния попадения, между които пък Лука получи директен червен картон. До края Пепи, Друиех и Мактомини реализираха.

Резултати от мачовете в Шампионска лига на 21 октомври

Арсенал (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) - 4:0

Байер Леверкузен (Германия) – Пари Сен Жермен (Франция) - 2:7

ФК Копенхаген (Дания) – Борусия Дортмунд (Германия) - 2:4

Нюкасъл (Англия) – Бенфика (Португалия) - 3:0

ПСВ Айндховен (Нидерландия) – Наполи (Италия) - 6:2

Юнион Сен Жилоаз (Белгия) – Интер (Италия) - 0:4

Виляреал (Испания) – Манчестър Сити (Англия) - 0:2

Барселона (Испания) – Олимпиакос (Гърция) – 6:1

Кайрат Алмати (Казахстан) – Пафос (Кипър) – 0:0