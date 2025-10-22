2 мача - 17 гола, 3 червени картона! Вечер за историята в Шампионска лига и един италиански гаф (РЕЗУЛТАТИ)

Тазвечерните двубои (21 октомври) в Шампионска лига предложиха куп попадения и категорични победи. Гвоздеят обаче представляваха разгромът на Пари Сен Жермен над Байер Леверкузен като гост със 7:2 в мач с два червени картона и издънката на Наполи при визитата на ПСВ Айндховен. "Партенопейците" бяха разбити с 2:6 от нидерландския отбор, като доиграха с 10 души. В същото време друг италианския представител - Интер, не срещна никакви проблеми срещу Юнион Сен Жилоа и се наложи с 4:0.
ПСЖ разгроми Леверкузен в 9-голово шоу
Защитаващият трофея ПСЖ поведе чрез Пачо в седмната минута. В средата на полувремето Грималдо пропусна да изравни от дузпа. В 33-тата минута Андрих бе изгонен с директен червен картон. Не след дълго и Забарни го последва под душовете, за да възстанови числения паритет. До почивката Дуе на два пъти и Кварацхелия се разписаха. Головото шоу продължи през втората част от Мендеш, Дембеле и Витиня. Гарсия пък вкара за "аспирините".
Everyone joined the party for PSG tonight! 🎉— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 21, 2025
🇪🇨 Willian Pacho: ⚽
🇵🇹 Nuno Mendes: ⚽🅰️
🇫🇷 Désiré Doué: ⚽⚽
🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia: ⚽🅰️
🇲🇦 Achraf Hakimi: 🅰️
🇵🇹 Vitinha: ⚽🅰️
🇫🇷 Bradley Barcola: 🅰️
🇫🇷 Ousmane Dembélé: ⚽ pic.twitter.com/9aSuVKzZnt
Наполи с тежък гаф срещу ПСВ
Междувременно ПСВ Айндховен разби с 6:2 у дома Наполи. Скот Макотимини изведе италианския гранд напред в резултата. Много бързо обаче Алесандро Бонджорно си вкара автогол, а Сайбари отбеляза за 2:1. Ман блесна през втората част с две важния попадения, между които пък Лука получи директен червен картон. До края Пепи, Друиех и Мактомини реализираха.
Резултати от мачовете в Шампионска лига на 21 октомври
Арсенал (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) - 4:0
Байер Леверкузен (Германия) – Пари Сен Жермен (Франция) - 2:7
ФК Копенхаген (Дания) – Борусия Дортмунд (Германия) - 2:4
Нюкасъл (Англия) – Бенфика (Португалия) - 3:0
ПСВ Айндховен (Нидерландия) – Наполи (Италия) - 6:2
Юнион Сен Жилоаз (Белгия) – Интер (Италия) - 0:4
Виляреал (Испания) – Манчестър Сити (Англия) - 0:2
Барселона (Испания) – Олимпиакос (Гърция) – 6:1
Кайрат Алмати (Казахстан) – Пафос (Кипър) – 0:0