02 октомври 2025, 13:04 часа 204 прочитания 0 коментара
322 000 евро на седмица – Арсенал предлага нов договор на 24-годишен ас

Арсенал е готов да увеличи заплатата и да удължи договора на нападателя Букайо Сака, пише Talksport.

Според източника, „артилеристите“ са готови да плащат на 24-годишния англичанин приблизително 322 000 евро на седмица. Според Teamtalk, Арсенал вече води преговори за удължаване на договора.

Настоящият му договор изтича през лятото на 2027-ма 

Настоящият договор изтича на 30 юни 2027 г. Споразумението беше удължено преди това през май 2023 г.

През сезон 2025/26 Сака отбеляза два гола в шест мача.

Бойко Димитров
