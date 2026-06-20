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Американската мечта продължава! САЩ влетя с лекота в елиминациите на Световното първенство 2026

20 юни 2026, 0:09 часа 247 прочитания 0 коментара

Отборът на САЩ успя да победи Австралия с 2:0 във втори мач от група D на Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка! Автогол на Камерън Бърджис и попадение на Александър Фрийман още през първата част решиха срещата в полза на домакините, които категорично надиграха австралийците и постигнаха втора поредна победа. Така САЩ се класира за елиминациите и почти със сигурност ще завърши на първото място в групата, което ще им осигури по-благоприятен съперник на 1/16-финалите на турнира.

САЩ победи Австралия и е на 1/16-финал на Мондиал 2026

САЩ пренесе добрата си игра от първия мач и срещу Австралия, като упражни много силна преса и контрапреса, предизвиквайки множество грешки на противниковите играчи. Така още в 11-ата минута американците откриха резултата, като принудиха Камерън Бърджис да си отбележи автогол - 1:0! В следващите минути САЩ продължи да властва на терена, а в края на полувремето стигна и до втори гол чрез Александър Фрийман - 2:0!

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САЩ

След почивката оборотите паднаха, но САЩ продължи да държи инициативата. Австралия трудно успяваше да задържи топката, като рядко стигаше до опасности пред вратата на американците. В последните минути играта се накъса допълнително от прекъсвания, а това устройваше домакините, които си затвориха мача безпроблемно и си осигуриха втора победа, за да си гарантират до голяма степен първото място в групата.

По-късно Турция се изправя срещу Парагвай в другия мач от група D.

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Австралия отбор САЩ отбор Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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