Кабинетът "Радев":

Аржентина мина на ходом през Йордания, Австрия и Алжир не се победиха в голова фиеста, но продължават напред

28 юни 2026, 7:38 часа 788 прочитания 0 коментара

Световният шампион Аржентина продължи победния си ход на Мондиала, който се провежда в САЩ, Мексико и Канада, след като се наложи над тима на Йордания с категоричното 3:1. Това бе трети пореден успех за „гаучосите“ в групата. Попаденията за южноамериканците реализираха Джовани Ло Селсо, Лаутаро Мартинес и суперзвездата на тима Лионел Меси. За Йордания точен бе Муса Тамари.

Меси отново се разписа за Аржентина

Аржентина започна ударно срещата и стигна до гол още в 7-ата минута, след като Джовани Ло Селсо се разписа. Попадението обаче не бе зачетено заради засада. Десетина минути по-късно „гаучосите“ получиха право да изпълнят фаул от много добра позиция. Зад топката застана Ло Селсо, който не остави никакви шансове на Язид Абулайла. В 28-ата минута Аржентина бе много близо до втори гол, но удар на Лаутаро Мартинес срещна напречната греда. В 31-ата минута „албиселесте“ най-накрая стигна до второ попадение. То бе дело на Мартинес, който се разписа от дузпа.

В самото начало на второто полувреме Ло Селсо за пореден път прати топката във вратата на Йордания. Голът обаче отново не бе зачетен заради засада в хода на атаката. Аржентина продължи да натиска и в 53-ата минута Лаутаро Мартинес стреля в напречната греда. Само 120 секунди по-късно Йордания върна едно попадение, след като Муса Тамари се разписа за 2:1. Десет минути преди края на редовното време на срещата Лионел Меси вкара от фаул, като по този начин оформи крайното 3:1.

Австрия и Алжир си спретнаха истинска футболна драма

В другия мач от група „J“ Австрия и Алжир направиха зрелищно равенство 3:3. Европейците поведоха в 28-ата минута, когато Алаба изведе Арнаутович на добра позиция и с той с мощен удар се разписа. Алжир обаче успя да изравни в самия край на първата част. Точен за „пустинните лисици“ бе Белгали.

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Австрия поведе отново в 55-ата минута с гол на Марсел Забицер. Малко по-късно обаче Риад Марез изравни за 2:2. В третата минута на даденото от съдията продължение на срещата Марез вкара второто си попадение в мача и Алжир направи пълен обрат. Успехът щеше да класира северноафриканския тим директно на 1/16-финалите. В 96-ата минута обаче Калайджич реализира изравнителен гол за 3:3, който прати австрийците на елиминациите.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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