Войната в Украйна:

Арне Слот каза със 100% сигурност какво ще прави с Александър Исак срещу Атлетико Мадрид

16 септември 2025, 22:00 часа 403 прочитания 0 коментара
Арне Слот каза със 100% сигурност какво ще прави с Александър Исак срещу Атлетико Мадрид

Александър Исак "определено има шанс" да дебютира за Ливърпул в предстоящия мач от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид, заяви мениджърът Арне Слот. Нападателят не игра при победата с 1:0 срещу Бърнли, която бе първи мач след трансфера на Исак от Нюкасъл. "Определено има шанс, защото той е в групата", отговори Слот на въпрос относно евентуалното участие на Исак в мача. 

Исак ще влезе като резерва за Ливърпул срещу Атлетико 

"Има шанс, разбира се. Мога да кажа, че съм 99.9% сигурен. 100% сигурен съм, че той няма да играе 90 минути. Знам и това, че е включен в разширения състав. Това е Шампионската лига и чакаме с нетърпение мача, колкото и хората да са съсредоточен върху Исак. Той няма да бъде титуляр, а останалото ще го разберем утре", каза още той. 

Още: Ливърпул стори нещо уникално във Висшата лига - никой досега не го беше правил

Александър Исак

Къртис Джоунс също пропусна двубоя на "Търф Муур" в неделя и няма да играе срещу Атлетико. "Той няма да тренира с отбора утре, но се надяваме да се завърне в състава ни за двубоя с Евертън в събота. Утре със сигурност няма да играе", обяви нидерландският специалист, цитиран на клубния уебсайт. 

Още: 125 милиона, а дори не е на пейката: Слот разкри защо остави Исак извън групата на Ливърпул

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ливърпул Александър Исак Арне Слот информация 2025
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес