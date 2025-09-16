Арне Слот каза със 100% сигурност какво ще прави с Александър Исак срещу Атлетико Мадрид

Александър Исак "определено има шанс" да дебютира за Ливърпул в предстоящия мач от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид, заяви мениджърът Арне Слот. Нападателят не игра при победата с 1:0 срещу Бърнли, която бе първи мач след трансфера на Исак от Нюкасъл. "Определено има шанс, защото той е в групата", отговори Слот на въпрос относно евентуалното участие на Исак в мача.

Исак ще влезе като резерва за Ливърпул срещу Атлетико

"Има шанс, разбира се. Мога да кажа, че съм 99.9% сигурен. 100% сигурен съм, че той няма да играе 90 минути. Знам и това, че е включен в разширения състав. Това е Шампионската лига и чакаме с нетърпение мача, колкото и хората да са съсредоточен върху Исак. Той няма да бъде титуляр, а останалото ще го разберем утре", каза още той.

Къртис Джоунс също пропусна двубоя на "Търф Муур" в неделя и няма да играе срещу Атлетико. "Той няма да тренира с отбора утре, но се надяваме да се завърне в състава ни за двубоя с Евертън в събота. Утре със сигурност няма да играе", обяви нидерландският специалист, цитиран на клубния уебсайт.

