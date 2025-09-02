Войната в Украйна:

Арне Слот разкара ненужен защитник от Ливърпул, а сега Томас Тухел го повика в състава на Англия

02 септември 2025, 22:29 часа 434 прочитания 0 коментара
Селекционерът на националния отбор по футбол на Англия Томас Тухел повика бранителя на Байер Леверкузен Джарел Куанса в състава на "трите лъва" за предстоящите световни квалификации със Сърбия и Андора. 22-годишният бранител и преди е попадал в състава на "трите лъва", но все още не е направил официалния си дебют. Той отново получава възможност да се включи в националния отбор, и то само няколко седмици след като напусна Ливърпул.

Джарел Куанса бе повикан в състава на Англия

Куанса си тръгна от Ливърпул, тъй като се оказа ненужен в редиците на Арне Слот. Той обаче бързо се вписа в новия си отбор и дори отбеляза първия си гол с екипа на "аспирините". Любопитното е, че "червените" продадоха Куанса за 35 милиона паунда и дори заложиха клауза за обратно откупуване на играча. С продажбата на бранителя Ливърпул осъществи част от гениалния си трансферен план през това лято.

Джарел Куанса

Освен Куанса, в отбора бе повикан и халфът на Милан Рубен Лофтъс-Чийк, който за последно игра за Англия през 2018 година. Той замени контузения полузащитник на Кристъл Палас Адам Уортън. С 9 точки от три мача Англия е лидер в класирането на квалификационна група "К", в която са още Латвия и Албания. Тимът на Томас Тухел приема Андора на "Вила Парк" в Бирмингам в събота, а три дни по-късно е и гостуването на Сърбия в Белград.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
