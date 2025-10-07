Войната в Украйна:

Бивш играч на Сити и Байерн Мюнхен се сби на Октоберфест заради новия си отбор

07 октомври 2025, 16:41 часа 326 прочитания 0 коментара
Бившият футболист на Байерн Мюнхен и Манчестър Сити Лирой Сане е участвал в сбиване по време на традиционния фестивал Октоберфест. Инцидентът, за който съобщава авторитетната медия "Bild", е станал в късните часове на неделя вечер. Пред журналисти германското крило обяснява, че е бил провокиран, като в обидите към него е намесен и настоящият му тим Галатасарай. Суматохата е приключила бързо с намеса на охраната.

Сане се е забавлявал в компанията на част от бившите си съотборници в Байерн Мюнхен и старши треньора Венсан Компани. Напрежението е било предизвикано от група фенове на баварците, които обиждали фланговия състезател. Според няколко очевидци Лирой Сане преминавал през шатрата, когато от близка маса се чули подигравателни викове и нападки към футболиста и Галатасарай.

„Във фестивалната шатра дълго време ме провокираха. Обиждаха и Галатасарай. В напрегнатата обстановка ме блъснаха, след което се стигна до кратко сбиване. Разбира се, трябваше да запазя спокойствие и да игнорирам заяжданията. Научих си урока“, разказа Сане пред "Билд". 29-годишното крило премина от Байерн в Галатасарай през юли срещу сумата от 32 млн. евро.

Джем Юмеров
