Барселона обяви огромни приходи, каталунците са намалили дълговете си с 90 милиона евро

Испанският футболен гранд Барселона обяви, че общите оперативни приходи на клуба за изминалия сезон са 994 милиона евро, с нетна оперативна печалба от 2 милиона евро. Каталунците съобщиха още, че получават 259 милиона евро от спонсорския си договор с Nike, 170 милиона евро от мърчандайзинг и дългът на клуба е намален с 90 милиона евро.
Барса очаква над 1 милиард евро приходи догодина
🚨 | OFFICIAL: FC Barcelona's 2024/25 Financial Results— Blaugranagram (@Blaugranagram) October 7, 2025
The club has closed the 2024/25 season with a 2M operating profit, marking the second consecutive year of positive results
🔹 Operating revenues: 994M
— 39M increase in matchday income
— Record sponsorship revenue of 259M,… pic.twitter.com/AGYWaEaCHL
За следващата година са предвидени приходи в размер на малко на 1 милиард евро.
Делегатите на ФК Барселона ще гласуват за финансовото приключване за фискалната 2024-25 година на редовно общо събрание на 19 октомври.
След осем кръга на Ла Лига този сезон Барса е втори в класирането, на две точки зад лидера Реал Мадрид.
