07 октомври 2025, 16:33 часа 495 прочитания 0 коментара
Барселона обяви огромни приходи, каталунците са намалили дълговете си с 90 милиона евро

Испанският футболен гранд Барселона обяви, че общите оперативни приходи на клуба за изминалия сезон са 994 милиона евро, с нетна оперативна печалба от 2 милиона евро. Каталунците съобщиха още, че получават 259 милиона евро от спонсорския си договор с Nike, 170 милиона евро от мърчандайзинг и дългът на клуба е намален с 90 милиона евро.

Барса очаква над 1 милиард евро приходи догодина

За следващата година са предвидени приходи в размер на малко на 1 милиард евро.

Делегатите на ФК Барселона ще гласуват за финансовото приключване за фискалната 2024-25 година на редовно общо събрание на 19 октомври.

След осем кръга на Ла Лига този сезон Барса е втори в класирането, на две точки зад лидера Реал Мадрид.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
