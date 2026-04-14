Байерн и Барса в битка за един от най-добрите нападатели в света, Ман Юнайтед също се ослушва

14 април 2026, 22:09 часа
Европейските колоси Байерн Мюнхен и Барселона сериозно обмислят възможността да привлекат нападателя на Милан Рафаел Леао, съобщи Gazzetta dello Sport. Португалският стрелец е сред най-добрите нападатели в света и е желан от двата гранда, а той самият може да поиска да напусне Милан заради обтегнатите му отношения с феновете на "росонерите" в последните няколко месеца.

Напускането на Леао може да стане реалност за сума от порядъка на 80 милиона евро, въпреки клаузата за освобождаване от 175 милиона евро в договора му. Манчестър Юнайтед може да бъде опция за португалеца във Висшата лига, а интерес има и от клубове от Саудитска Арабия. Леао е в Милан от август 2019 година, а договорът му е до 30 юни 2028 г.

Рафаел Леао

През сезон 2025/26 нападателят е отбелязал десет гола и е дал две асистенции в 26 мача. Леао може да играе както на фланга, така и на върха на атаката. Очаква се той да има водеща роля и за националния отбор на Португалия на предстоящото Световно първенство по футбол, където "мореплавателите" са сред скритите фаворити за световната титла.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
