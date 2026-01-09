Барселона - Реал Мадрид: Кога и къде да гледаме финала за Суперкупата на Испания

Испанските колоси Барселона и Реал Мадрид излизат в неделя вечер в битка за Суперкупата на Испания. Двата гранда стигнаха до големия финал в Джеда, Саудитска Арабия, след като победиха Атлетик Билбао и Атлетико Мадрид. Сблъсъкът ще бъде повторение на миналогодишния финал, когато каталунците разгромиха "белия балет" с 5:2. Сега Реал ще опита да вземе реванш и да спечели първи трофей под ръководството на Шаби Алонсо.

Финал за Суперкупата на Испания: Барселона - Реал Мадрид

Барселона премина през някои трудни моменти през първия полусезон, но изглежда, че постепенно Ханзи Флик успя да стабилизира отбора. Същото важи и за Шаби Алонсо, който в даден момент дори бе спряган за уволнение, но в момента ситуацията на "Бернабеу" изглежда по-спокойна. Играчите и на Барса, и на Реал показват добро равнище на игра, което пък е предпоставка за равностоен и интересен финал за Суперкупата.

В кой ден и от колко часа е Ел Класико

Суперкупата на Испания се провежда в Саудитска Арабия и условията на игра са малко по-различни от тези на испанска земя. Мачът между Барса и Реал ще се състои в неделя - 11 януари, като е с начален час 21:00 българско време. Добрата новина за Реал е, че ще може да разчита на Килиан Мбапе, който лекуваше контузия. В лазарета остават играчи като Едер Милитао, Гави, Роналд Араухо, Андреас Кристенсен и Марк-Андре тер Щеген.

Коя телевизия ще излъчи финала Барса - Реал

Финалът за Суперкупата ще бъде излъчен пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще излъчи срещата в България, е bTV Action. Можете да намерите репортаж от двубоя и още новини около Барселона и Реал Мадрид и в спортната секция на Actualno.com!