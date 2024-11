Барселона се издъни! Първото място в Ла Лига е под въпрос

Барселона се издъни и отстъпи с 1:2 на Лас Палмас в двубой от 15-ия кръг на Ла Лига. Сандро Рамирес откри резултата в началото на второто полувреме. В 62-рата минута Рафиня възстанови паритета. Радостта на "лос кулес" трая твърде кратко, защото Фабио Силва донесе успеха на тима от Канарските острови.

Каталунският гранд остава с 34 точки на върха във временното класиране. Реал Мадрид е втори с 30 пункта, но и с два мача по-малко в своя актив. При победи в тях "кралете" ще оглавят таблицата. Лас Палмас е 14-и с 15 точки.

ОЩЕ: Историческо! Левандовски влезе в клуба на голмайсторите със 100+ гола в Шампионска лига

Възпитаниците на Ханзи Флик доминираха от първите минути. Яспер Силесен демонстрира рефлекс, за да избие шут на Лопес. В средата на полувремето Алехандро Балде напусна терена на носилка и бе заменен от Жерард Мартин. В 36-ата минута Муньос изтърва за гостите. Педри пък бе спрян от противниковия вратар.

До почивката гол на Рафиня бе отменен заради засада, а секунди по-късно бразилецът уцели греда. Лас Палмас стартира втората част със скорострелна контраатака, завършена успешно от Рамирес за 0:1. В 61-вата минута Рафиня изравни, ала след 6 Силва се възползва от дълъг извеждащ пас и върна преднината на Лас Палмас. До края на двубоя попадение на Феран Торес не бе зачетено заради засада.

ОЩЕ: Левандовски: Виждал съм много таланти в живота ми, но това, което прави Ламин Ямал, е невъзможно

🚨🤯 One point, five goals conceded in the last three La Liga games for Barcelona 📉 pic.twitter.com/UxnoB051sS