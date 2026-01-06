Кабинетът подаде оставка:

Барселона си връща португалец, чието приключение в Саудитска Арабия прекъсва поне за кратко

Защитникът Жоао Кансело ще се завърне в испанския футболен гранд „Барселона“ под наем до края на сезона, съобщава „Марка“.

30-годишният португалец ще бъде преотстъпен от настоящия си отбор Ал Хилал срещу сума от 4 милиона евро и част от неговата заплата за периода. До последния момент италианският Интер желаеше да привлече Кансело, но според медиите в Испания решението на играча е да премине в каталунския клуб.

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик се нуждае от засилване на отбраната, след като централният защитник Андреас Кристенсен се контузи миналия месец и се очаква да отсъства до края на април. Жоао Кансело вече е носил екипа на Блаугранас през сезон 2023/2024, когато играеше под наем от Манчестър Сити.

През настоящата кампания десният бранител е изиграл само 6 мача за Ал Хилал, в които има един гол и две асистенции.

