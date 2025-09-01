Уволниха Ерик тен Хаг след само 2 мача начело и точно 2 месеца в клуба

Бившият наставник на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг е уволнен от Байер Леверкузен след шокиращия провал на отбора в Бундеслигата срещу десетия в класирането Вердер Бремен. Нидерландският специалист си тръгва от "Бай Арена" след само два мача в Бундеслигата и 62 дни начело на германския отбор, който завърши наравно 3:3, след като изпусна преднина от два гола срещу "бременските музиканти" в събота.

Леверкузен уволни Тен Хаг

Тен Хаг загуби първия си мач начело на отбора срещу Хофенхайм, а Леверкузен не успя да отвърне на удара на Бремен, което направи позицията му незащитима в очите на шефовете на "Бай Арена". Леверкузен публикува официално изявление, с което потвърди напускането на мениджъра: "Байер 04 Леверкузен се раздели със старши треньора Ерик тен Хаг с незабавен ефект. За момента тренировките ще бъдат поети от помощник-треньорския щаб".

Bayer 04 Leverkusen has parted ways with head coach Erik ten Hag with immediate effect.



Германският журналист Флориан Плетенберг от Sky Sports съобщи още, че ръководството на Леверкузен е взело решението в понеделник сутринта и е информирало Тен Хаг, което е забавило тренировката на отбора. Бившият наставник на "Олд Трафорд" започна престоя си по-добър начин с разгромна победа от 4:0 над Зоненхоф в първия кръг на Купата на Германия. Но слабият старт в Бундеслигата постави Тен Хаг под изключително напрежение, само два месеца след първоначалното му пристигане като заместник на Шаби Алонсо.

Сега "аспирините" ще имат време да намерят наследник на Тен Хаг по време на международната пауза, а завръщането им в Бундеслигата е насрочено за 12 септември срещу Айнтрахт Франкфурт.

