Бойкот на Световното в САЩ! ФИФА настръхна - хиляди отмениха билетите си заради политиката на Тръмп

Под заплаха ли е Световното първенство по футбол през 2026 година? Такива притеснения нарастват в централата на ФИФА в Цюрих, след като хиляди фенове отмениха билетите си за мачовете в САЩ след призиви за бойкот в социалните мрежи. Турнирът ще бъде организиран съвместно от САЩ, Мексико и Канада. Той е насрочен да започне на 11 юни и да приключи на 19 юли, като ще включва 104 мача, 78 от които на американска земя.

Действията на Тръмп доведоха да масови анулирания на билети за Мондиал 2026

В края на декември медиите съобщиха, че ФИФА е получила 150 милиона заявки за билети. Организацията оценява, че реалните продажби могат да достигнат между 6 и 7 милиона билета. Вътрешнополитическата обстановка и международните напрежения около САЩ обаче предизвикаха опасения сред феновете, което подхрани призивите за бойкот на турнира.

Призовават за бойкот на Световното: Над 16 000 души са отменили билетите си за 24 часа

Световни медии съобщават, че 16 800 души са отменили билетите си през уикенда, като много от отмените са били направени в рамките на 24 часа. Феновете масово посочват като причина за оттеглянето си опасения за безопасността, политически протести и проблеми с правата на човека в САЩ под управлението на Доналд Тръмп.

Публикации с хаштага #BoycottWorldCup се разпространиха широко в социалните мрежи, като феновете и гражданите на САЩ изразиха неспокойство относно посоката, в която се развива турнирът. Трябва да се отбележи обаче, че ФИФА прилага строга политика срещу анулирането на вече продадени билети. Посочената цифра може да се отнася за анулирани заявки по време на третата фаза на продажбата на билети.

Спешна среща в Цюрих

С нарастващия брой отменени заявки, Джани Инфантино и висшите ръководители на ФИФА са свикали извънредно заседание тази седмица, за да обсъдят ситуацията, като са поканили висши служители, членски асоциации и организатори на турнири. Въпреки че управляващият орган не е давал официално изявление, източници от вътрешни кръгове споделят, че от ФИФА искат да успокоят феновете и да се справят с намаляващия брой заявки за билети.

По-рано се появиха призиви на британски депутати САЩ да бъде изключена от Световното по футбол.

Dear World,



Please boycott the FIFA World Cup 2026 in the USA.



— Prof. Eliot Jacobson (@EliotJacobson) January 10, 2026