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Мисия "Арсенал": Шампионът прати част от играчите си на лов за звезда на Мондиал 2026

22 юни 2026, 12:55 часа 710 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мисия "Арсенал": Шампионът прати част от играчите си на лов за звезда на Мондиал 2026

Шампионът Арсенал е възложил важна задача на част от играчите си, които в момента са в САЩ за Световното първенство по футбол. Отборът на Микел Артета е голям почитател на плеймейкъра на Астън Вила и е определил привличането на 23-годишния футболист като приоритет. Става въпрос за Морган Роджърс, за когото "артилеристите" се надяват да подсили редиците им това лято. По информация на "Дейли Мейл", шампионите използват звездите си от националния отбор на Англия, за да убедят своя съотборник да дойде в Лондон.

Английските играчи на Арсенал на трансферна мисия на Мондиал 2026

Твърди се, че както Арсенал, така и от Челси биха били склонни да обсъдят сделка на стойност около 85 милиона паунда, като Вила трябва да продаде играчи, за да спази финансовите правила. Въпреки това отборът на Унай Емери ясно даде да се разбере, че Роджърс е ключова фигура в състава му преди завръщането в Шампионската лига. Твърди се, че Вила са наясно с нарастващата цена на полузащитниците на пазара в момента и трябва да вземат предвид 20-процентовата препродажна такса, договорена с Мидълзбро като част от трансфера му на "Вила Парк".

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Морган Роджърс

"Може да стигне върха"

Съотборникът на Роджърс във Вила - Оли Уоткинс, още повече засили спекулациите за трансфер на Роджърс в Арсенал с изказването си по време на лагера на "трите лъва". Нападателят засипа с комплименти халфа и заяви, че той може да стигне "върха" след края на Мондиал 2026. "Мисля, че Морган може да стигне до най-високото ниво", заяви Уоткинс в неделя. "Виждате какво може да направи за този кратък период от време – за 18 месеца – как се е развил и е започнал да играе на най-високо ниво, което му донесе цялото признание, което заслужава. Мисля, че в крайна сметка той е с главата на раменете си. Смятам, че е човек, който работи усърдно и е много уверен в начина, по който играе."

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Уоткинс и Роджърс ще се надяват да получат игрово време във втория мач на Англия в групата срещу Гана във Фоксборо, Масачузетс, във вторник. Халфът влезе като резерва в първата среща на "трите лъва" срещу Хърватия в сряда, след като треньорът Томас Тухел даде предпочитание на Джуд Белингам да започне като титуляр на позиция №10. Уоткинс все още не е играл на това Световно първенство.

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Арсенал Астън Вила Англия отбор Морган Роджърс
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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