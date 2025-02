Челси е аут от ФА Къп! Брайтън изхвърли "сините"

Брайтън изхвърли Челси от ФА Къп! В двубой от четвъртия кръг на турнира "чайките" обърнаха и надвиха "сините" с 2:1. Още в петата минута вратарят Барт Фербрюхен си отбеляза автогол при опит да улови центриране, с който даде аванс на лондончани. Отговорът не закъсня, защото Жоржиньо Рутер бързо-бързо възстанови паритета. В 57-ата минута Каору Митома осъществи пълния обрат, който бе съхранен от момчетата на Фабиан Хюрцелер до края.

Възпитаниците на Енцо Мареска стартираха по-силно срещата. Дюсбъри-Хол стреля в аут, а опасен шут на Коул Палмър бе отразен от Фербрюхен. Стражът обаче се справи нескопосано, меко казано, секунди по-късно. Опит за центриране на Палмър от въздуха се оказа сериозен проблем за вратаря, който си отбеляза куриозен автогол.

Неговата грешка бе поправена от Рутер в 12-ата минута. Атакуващият състезател засече центриране на Велтман за 1:1. До почивката попадения не паднаха, макар че имаше шансове и пред двете врати. "Чайките" бяха по-мотивирани през второто полувреме, което им се отплати в 57-ата минута. Голмайсторът Рутер асистира на Митома, а японецът осъществи пълния обрат.

В хода на нападението останаха съмнения за игра с ръка на Лампти. Кукурея изрази бурни претенции, които не бяха уважени, а на този етап от ФА Къп ВАР не е наличен. До края на сблъсъка опитите на Челси за изравняване така и не се ознаменуваха с успех.

