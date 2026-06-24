Реал Мадрид постави срок на Винисиус - бъдещето му на "Бернабеу" остава под въпрос

Бъдещето на Винисиус Жуниор се превърна в истинска сага на "Сантяго Бернабеу". Бразилецът има договор с Реал Мадрид до лятото на 2027 година и "кралете" искат да го задържат в редиците си. Преговорите между двете страни обаче са в задънена улица. 25-годишният ас остава една от най-големите звезди на тима и е ключова фигура за последните успехи, а както самият играч, така и президентът на клуба Флорентино Перес постоянно дават обнадеждаващи сигнали за подновяване на договора.

Предстои важна среща между Винисиус и ръководството на Реал

Въпреки всеобщата еуфория, реален напредък по сключването на сделката няма. Твърди се, че преговорите се бавят заради изискванията на Винисиус по отношение на заплатата, като бразилската звезда иска договор, сравним с този на най-високоплатения играч в клуба Килиан Мбапе - около 30 милиона евро годишно плюс бонуси. Ръководството на "белия балет" няма намерение да изпълни това му желание за момента и ще направи още един опит да го убеди да остане. Шефовете на Реал ще се срещнат с Винисиус след края на Мондиал 2026 и ако не бъде постигнато споразумение, ще започнат да обмислят и други варианти.

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Самият Винисиус вече намекна за предстоящата среща между него и клуба, като в навечерието на турнира заяви пред репортерите: "В момента съм фокусиран върху националния отбор. Ще говоря за всичко, свързано с Реал Мадрид, след Световното първенство. Сега съм фокусиран единствено върху страната си, съотборниците си и това да изиграя страхотен турнир." Макар безспорно да е изключително талантлив играч в разцвета на кариерата си, бразилецът вероятно не държи козовете в ръцете си при тези преговори. Неговата непосилно висока заплата и бонуси означават, че има малко реални варианти за трансфер в друг клуб. Редовно се споменава преминаване в Саудитската професионална лига, но тя все още не е успяла да убеди истинска суперзвезда да се присъедини в разцвета на кариерата си.

Освен това, въпреки че отново постигна доста впечатляващи резултати (22 гола, 10 асистенции) през сезон 2025/26, продължава дебатът относно взаимодействието на Винисиус с Мбапе в атака и дали отборът на Реал може да побере двама толкова талантливи нападатели. Французинът е практически непродаваем за мадридчани, което означава, че ако все пак се наложи един от играчите да отстъпи място в името на отбора, това със сигурност ще бъде Винисиус.

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