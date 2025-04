Червено сърце! Емоционален Трент избухна за Ливърпул - 20-ата е на един мач разстояние

Английският гранд Ливърпул успя да победи Лестър с 1:0 като гост в мач от 33-ия кръг на Висшата лига. Победата на мърсисайдци донесе завърналият се от контузия Трент Александър-Арнолд, който влезе като смяна в 71-ата минута, а само пет минути по-късно се разписа. Знакова бе и бурната радост на Трент пред гостуващата агитка - особено на фона на спекулациите за неговото бъдеще. А победата доближи Ливърпул на две точки от рекордната 20-а титла, докато Лестър официално изпадна от елита на Англия.

След само три минути игра Мохамед Салах уцели греда. В 10-ата минута Лестър също имаше отлична възможност за гол, но удар на Вилфред Ндиди също срещна страничния стълб. Секунди по-късно пак Салах се озова на голова ситуация, но Мадс Хермансен спаси. Ливърпул доминира на терена, но без особена успеваемост пред противниковата врата. Това продължи и през втората част, когато и Костас Цимикас бе спрян от Хермансен.

Арне Слот включи в игра Диого Жота, а малко по-късно на терена се появиха и Харви Елиът и Трент Александър-Арнолд. Междувременно Лестър стигна до гол, но след нарушение в атака срещу Алисон Бекер. В 76-ата минута Ливърпул все пак откри резултата. След центриране от корнер се стигна до разбъркване, при което първо Салах уцели греда, а след това и Жота прати кълбото в един от стълбовете.

Накрая топката стигна до влезлия като резерва Трент Александър-Арнолд, който се завърна от контузия и успя да вкара за пръв път с левия си крак, а след това отпразнува бурно попадението пред гостуващата агитка - сякаш за да напомни, че остава скаузър, независимо какво решение ще вземе за бъдещето си след края на сезона. Спекулациите са, че крайният бранител няма да поднови договора си на "Анфийлд" и ще премине в Реал Мадрид.

He was subbed on in the 71st minute, and scored five minutes later!



Liverpool hit the post twice in quick succession, it then falls to Trent Alexander-Arnold and his deflected volley beats Mads Hermansen!



An iconic celebration 🤩#LEILIV pic.twitter.com/Xg0SZvPP2U