"Чудото на Коледа": Мит или реалност е футболният мач през Първата световна война?

Коледното примирие се е превърнало в едно от най-известните и митологизирани събития от Първата световна война. To се е състояло на 25 декември 1914 г. На определени места по протежение на линията във Франция и Фландрия британски и германски войници се срещат между окопите си, стискат си ръцете, споделят истории, позират за снимки и играят футбол. Имало е и по-мрачни моменти, като например войниците са погребвали свои другари, убити през предходните седмици. Благодарение на многото свидетелства от първа ръка няма съмнение, че примирието се е състояло.

От всички неща, които са се случили на този ден, футболният мач, който може би се е играл в зимната кал на Фландрия през 1914 г., е сред най-запомнящите се. Той е издигнат като момент, в който спортното майсторство и любовта към футбола са обединили двете воюващи страни за малко забавление. И всяка година, почти с настъпването на 1 декември, редактори, коментатори в социалните мрежи и, откровено казано, всички, които имат искреното "коледно желание" спомнят за този момент.

