Ювентус има нов треньор!

Италианският футболен гранд Ювентус избра Лучано Спалети за свой нов старши треньор, съобщиха италианските медии, добавяйки, че официалното съобщение от клуба се очаква в края на деня или в четвъртък. Ювентус уволни старши треньора Игор Тудор в понеделник, след като не успя да спечели последните си осем мача във всички турнири. Сега "бианконерите" избраха да назначат Спалети, който вероятно ще бъде официално представен след мача с Удинезе.

Лучано Спалети поема Ювентус

Спалети, бивш национален селекционер на Италия, който изведе Наполи до титлата преди две години, заяви във вторник, че все още не е бил потърсен относно вакантната треньорска позиция в Ювентус, но е нетърпелив да се завърне на терена след разочароващото си представяне с италианския национален отбор.

"Би било хубаво за мен да получа нова възможност да се върна в играта след това“, каза Спалети на събитие в Милано, добавяйки, че всеки треньор би се радвал да поеме поста в Ювентус. Иначе в Торино разглеждаха три варианта за нов треньор на Ювентус.