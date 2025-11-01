Дори с Кейн резерва: Байерн Мюнхен не прости на Леверкузен (РЕЗУЛТАТИ ОТ БУНДЕСЛИГАТА)

Байерн Мюнхен победи шампиона от 2024 година Байер Леверкузен с 3:0 в дербито от деветия кръг на футболното първенство на Германия.

Байерн Мюнхен надви Леверкузен

"Баварците" продължиха успешната си серия на 15 победи във всички турнири този сезон. Байер Леверкузен пък прекъсна серия от 37 мача без поражение в Бундеслигата като гост след последната зи загуба на чужд терен през май 2023 година.

Домакините реализираха всичките си попадения през първите 45 минути. Точни бяха Серж Гнабри и Никълъс Джаксън съответно в 25-ата и в 31-ата минута, а автогол си вкара Лоик Баде. Някои от основните състезатели като Хари Кейн, Майкъл Олисе и Луис Диаз се появиха от скамейката.

Джаксън прати топката в мрежата за втори път в 40-ата минута, но попадението му не беше зачетено заради засада.

Байерн е лидер в класирането с 27 точки след деветата си поредна победа в първенството, а Байер Леверкузен заема петата позиция със 17 точки.

В неделя са срещите Кьолн - Хамбургер ШФ и Волфсбург - Хофенхайм, предава БТА.

Първенство на Германия по футбол, мачове от деветия кръг на Бундеслигата:

Хайденхайм - Айнтрахт Франкфурт - 1:1

Майнц - Вердер Бремен - 1:1

РБ Лайпциг - Щутгарт - 3:1

Санкт Паули - Борусия Мьонхенгладбах - 0:4

Унион Берлин - Фрайбург - 0:0

Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен - 3:0

в неделя:

Кьолн - Хамбургер ШФ

Волфсбург - Хофенхайм

от петък

Аугсбург - Борусия Дортмунд - 0:1