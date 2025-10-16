Националното унижение на Бразилия: 1 мач, 8 гола и 4 рекорда!

239 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Бразилия, 8 юли 2014 г. Денят на една от най-големите футболни изненади. На тази дата се изигра първият полуфинал от Световното първенство в Бразилия. Домакините се изправиха срещу Германия. И дори само 5 минути преди началото на срещата някой да ви беше казал какво ще се случи, не просто нямаше да му повярвате, а щяхте да го обявите за луд и да го пратите да се лекува.

Най-срамната загуба в историята на Бразилия

Бразилия, 4 юли 2014 г. Бразилия печели четвъртфиналния си сблъсък срещу Колумбия с 2:1. Ранен гол на Тиаго Силва дава преднина на домакините. Но час по-късно именно той си изкарва пореден жълт картон, което го вади от сметките за полуфинала. Другият централен защитник на Бразилия – Давид Луиз, удвои преднината на „кариоките“. 10 минути преди края на срещата, изгряващият Хамес Родригес върна един гол от дузпа, но това не изплаши бразилците. Най-страшното тепърва предстоеше, а те дори не подозираха.

Вече близо до края на срещата Неймар се опита да овладее топката, след като тя беше изчистена извън наказателното поле на Бразилия. Но колумбийският защитник Хуан Зунига му връхлетява в гръб. Коляното на бранителя попада в долната част на гърба на бразилската звезда и Неймар остава на тревата. Съдията пуска авантаж, Бразилия започва контраатака, но Неймар така и не се изправя. Постепенно всички на стадиона се усетиха какво става и сякаш всичко заглъхна. Неймар не можеше да помръдне. Дори това да го качат на носилка беше предизвикателство, тъй като той не можеше да се обърне по гръб от болка. Впоследствие стана ясно, че контузията е на гръбначен прешлен, което сложи край на турнира за Неймар.

Звездният мач с Германия, който завърши пагубно за "селесао"

Бразилия, 8 юли 2014 г. Действието се развива на стадион „Минейро“. Бразилия посреща Германия в сблъсък за място на финала на Мондиал 2014. Първият съдийски сигнал прозвуча в 23:00 ч. българско време. Бразилия е без голямата си звезда Неймар и стълба в защита Тиаго Силва. Но в стартовите 11 на Луиз Сколари личат имена като Давид Луиз, Майкон, Марсело, Хулио Сезар, Фернандиньо, Хълк, Оскар и други звезди от световния футбол. От другата страна Германия беше в пълен състав. Селекцията на Йоаким Льов също беше пълна със звезди – Мануел Нойер, Жером Боатенг, Матс Хумелс, Тони Крос, Месут Йозил, Бастиан Швайнщайгер, Марио Клозе и още много.

Германия вкара 5 гола на Бразилия за половин час

И големият празник започна. Но нещо не беше наред. Бразилия, която обикновено се забавляваше на терена, сега сякаш беше потисната. Онова заглъхване 4 дена по-рано явно още не беше преминало. Но постепенно започна да се чува шум. Далечен, но много познат. Силно напомняше приближаващ товарен влак. И той пристигна. „Маншафта“ беше вдигнал огромна скорост и с пълна пара се задаваше за неподготвената Бразилия. Бразилия, която сякаш играеше на половин оборот. И както знаем – влакът не чака никого.

Един, два три, четири, цели ПЕТ гола за половин час. Последователно се разписват Томас Мюлер, Марио Клозе, Тони Крос на два пъти и Сами Кедира. Като последните 4 гола падат в рамките на 7 минути (от 23-тата до 29-тата). Бразилия беше прегазена, футболистите изглеждаха като първолаци, които играят срещу батковците от седми клас. А обичайно най-веселите и духовити фенове сега бяха смълчани, разплакани, унизени. Полувремето приключи при резултат 5:0 в полза на Германия. Потресаващо. Никой не искаше втората част да се играе. Кой знае какво още ги чакаше бразилците. Но немците са имали други планове. След години футболист на Германия разказа смешна случка от съблекалнята по време на почивката.

Шурле е бил до тоалетната и затова вкара още 2 гола

Германците са се разбрали да не вкарват повече на Бразилия, за да не ги унижават повече. Смилили са се. Но Андре Шурле бил в тоалетната точно в този момент и не е присъствал на разговора. Това си пролича през второто полувреме, когато Шурле влезе като резерва и за 20 минути вкара 2 гола. 7:0 – ако си бяхте пуснали телевизора при този резултат, сигурно сте щели да си помислите, че дават някой фантастичен филм. Но за жалост на бразилците това не беше нито филм, нито сън. В 90-тата минута Оскар върна едно попадение за Бразилия, но както можете да си представите, никой не се зарадва. Мачът приключи при краен резултат 1:7. Огромна радост за Германия, която си осигури място на финала, и национално унижение за бразилците. Всичко това в 8 гола.

Четири рекорда паднаха в този мач

Горчиви сълзи, размазани бои по лицата и увиснали носове – такава беше гледката както на трибуните, така и на терена. А в този мач бяха счупени и четири рекорда. Никога до тогава Бразилия не беше допускала повече от 5 гола на световно първенство. А когато го направи, все пак победи – с 6:5 срещу Полша през 1938 г. Никога до тогава никой не беше вкарвал 7 гола в полуфинал на световно първенство. Предишният рекорд също е бил на Германия, която побеждава Австрия с 6:1 през 1954 г. Никой отбор досега не беше вкарвал 4 гола за 7 минути на световно първенство. И четвъртият рекорд е индивидуален – Марио Клозе стана едноличен голмайстор на световни първенства. Неговият гол беше под номер 16, с което остави бразилския нападател Роналдо на второ място с 15 попадения.

Триумфът на Германия беше унижение за Бразилия

В днешни дни. Датата 8 юли 2014 г. остава черна за историята на бразилския футбол. А и не само – цялата нация скърбеше тогава. Това беше тяхното първенство, те бяха домакини и искаха да оставят световната титла у дома. Вместо това целият свят стана свидетел на тази футболна екзекуция – триумфа на Германия, която се класира за финала и го спечели, и националното унижение на Бразилия. Унижение, развило се в един мач, осем гола и четири подобрени рекорда.

