Емил Ценов: "Трябва да извоюваме няколко резултата, за да излезем от дупката"

За България предстои да изиграе последния си мач от настоящата пауза за националните отбори. Той ще бъде гостуване на Люксембург, като ще се проведе днес, на 6 октомври, от 21:45 ч. "Лъвовете" влизат в срещата след загуби от "червените лъвове" и Исландия и нулево равенство срещу Естония. Защитникът Емил Ценов говори на пресконференция преди срещата от Лигата на нациите, като сподели, че на играчите им трябват няколко добри резултати, за да си върнат самочувствието.

Емил Ценов: "Трябва да извоюваме няколко добри резултата"

Ето какво каза Емил Ценов: "На всички е ясно и се вижда, че има психологическо напрежение в отбора, което не ни позволява да разгърнем възможностите ни. Всички в отбора твърдят, че имаме много по-голямо качество да покажем много повече. Трябва да извоюваме няколко добри резултата с добра игра. Единствено това може да ни помогне да излезем от тази дупка, защото негативните резултати се трупат и това влияе негативно на отбора".

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България ще приключи с Лигата на нациите през ноември

България започна участието си в новото издание на Лигата на нациите със загуба именно от Люксембург. "Лъвовете" поведоха на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, но допуснаха обрат. Последва равенство 0:0 с Естония, отново на родна земя. В първото си гостуване от кампанията българите загубиха с 0:3 от Исландия, като Даниел Наумов спаси дузпа, която можеше да направи резултата разгромен. Следва гостуването на Люксембург, а домакинството на Исландия и гостуването на Естония ще се изиграят съответно на 13 и 16 ноември.

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