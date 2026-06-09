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Европейският шампион Испания загря за Мондиал'26 с бой над Перу

09 юни 2026, 10:02 часа 540 прочитания 0 коментара

Микел Оярсабал и Педри вкараха ранни голове, което не позволи липсата на важни футболисти да попречи на актуалния европейски шампиони Испания да постигне комфортна победа с 3:1 над Перу на стадиона в Пуебла, Мексико. Двубоят бе контрола среща преди началото на Световното първенство. Звездите Ламин Ямал, Нико Уилямс и Виктор Муньос пропуснаха срещата заради травми и останаха да тренират по индивидуална програма в базата на тима в Тенеси.

Ямал, Уилямс и Муньос очаквано пропуснаха двубоя

Оярсабал откри резултата само след две минути игра, а Педри покачи на 2:0 в 32-ата минута. Вратарят на перуанците Педро Галесе си вкара автогол в 53-ата минута и направи преднината на Испания 3:0. Перуанците, които пропускат Световното първенство, върнаха едно попадение чрез Хайро Велес, който се разписа в 66-ата минута.

След края на мача селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте заяви с типичната си усмивка, че и тримата останали в лагера – Ямал, Уилямс и Муньос, ще бъдат на разположение на тима в съвсем скоро време и ще могат да играят в първата среща от кампанията им на 15-и юни в Атланта срещу Кабо Верде.

Звездата на Барселона – Ямал не е играл официален мач от 22-и април, тъй като контузи левия си крак при изпълнение на дузпа от испанското първенство.

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След Кабо Верде, Испания си остава в Атланта и на 21-ви ще посрещне там Саудитска Арабия, преди да пътува на 26-и до Гуадалахара, където ще има тежък сблъсък с Уругвай в последното си групово изпитание.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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