Лео Меси скочи на съдия: Ти си страхливец! (ВИДЕО)

Суперзвездата на Аржентина Лионел Меси атакува остро главния съдия на двубоя с Парагвай от квалификациите за Мондиал 2026. "Гаучосите" загубиха мача с 1:2 като гост, а Меси имаше сериозни претенции към съдийството на главния рефер, който спести червен картон на противников играч.

"Ти си страхливец! Не те харесвам", каза Меси на арбитъра на стадион "Дефенсорес дел Чако" в Асунсион. Самият аржентинец имаше негостоприемен двубой, тъй като феновете на Парагвай всячески опитваха да го дразнят, включително и с фланелки на големия му опонент във футбола Кристиано Роналдо.

Messi being mocked by Paraguayan fans showing to him a Cristiano Ronaldo jersey.

Лаутаро Мартинес вкара гола за "гаучосите". Загубата остави Аржентина с 22 точки след 11 мача, като тимът продължава да е лидер в таблицата. Парагвай пък заема шесто място с 16 пункта. За Аржентина предстои мач срещу Перу, докато Парагвай ще гостува на Боливия.

