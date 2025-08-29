Фенербахче плаща огромно обезщетение на Моуриньо, Специалния натрупа над 100 милиона евро от компенсации

Ръководството на Фенербахче се очаква да плати сериозно обезщетение на Жозе Моуриньо, след като шефовете на клуба взеха решение да уволнят португалския специалист. До неприятният развой се стигна след отпадането от Бенфика в пресявките ся влизане в основната фаза на Шампионска лига.

Фенербахче ще плати 15 милиона евро на Моуриньо

Очаква се турците да платят 15 милиона евро на Специалния. С Рома той се превърна в първия специалист, спечелил всички европейски трофеи.

Португалецът прибра над 90 милиона евро като обезщетения след уволненията си от Челси, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Рома. С новите 15 милиона от Фенербахче, Моуриньо ще е заработил вече 105 милиона евро само от обезщетения.

Очакванията в близкото минало бяха Моуриньо леко да смени курса и да се насочи към международния футбол като поведе националния отбор на Португалия.

