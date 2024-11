Феновете на Легия Варшава със специален "поздрав" за Фен №1 на Динамо Минск - Лукашенко (ВИДЕО)

С нецензурни скандирания феновете на Легия Варшава отправиха поздрав към главния фен на ФК Динамо Минск – диктатора Александър Лукашенко. Двата тима се срещнаха в Лигата на конференциите тази вечер.

"J*bać dupę Łukaszenki". A football club linked to Lukashenka will play in Warsaw today



"J*bać dupę Łukaszenki" (F*ck Lukashenka's ass) this is how the fans of Legia Warsaw sent their greetings to the main fan of Dinamo Minsk fc - dictator Lukashenka.



