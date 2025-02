"Флорентино Перес може да преподава уроци по корупция"

В Реал Мадрид не спят трети ден след загубата с 0:1 от Еспаньол в събота вечер. След края на срещата мадридчани изпратиха официално писмо до Испанската кралска футболна федерация, в което изразиха недоволството си от съдийството на Алехандро Мунис Руис в мача. Претенциите на кралския клуб са за отменения гол на Винисиус Жуниор и за непоказан червен картон на Карлос Ромеро, който извърши грубо нарушение срещу Килиан Мбапе, а впоследствие отбеляза победното попадение за Еспаньол.

В отговор на писмото президентът на Ла Лига - Хавиер Тебас, направи много интересен коментар по адрес на президента на Реал - Флорентино Перес. Тоя заяви, че ръководството на кралския клуб, оглавявано от Перес, може да даде урок по "корупция", за каквото става дума в тяхното писмо. Това не е първият път, в който "лос бланкос" се оплакват от спорно съдийство, като през последните години клубната им телевизия най-редовно критикува публично някой съдия.

"Изобщо не бях изненадан от писмото на Реал Мадрид, тъй като в него не се казва нищо по-различно от това, което тяхната телевизия повтаря от известно време. Много от нас се застъпват за радикална промяна в съдийската система, която да се доближи до английския или германския модел, с напълно различна организация и много по-голяма прозрачност на всички структурни решения в испанското съдийство. Това, което наистина е поразително, е, че на срещата на Ла Лига на 19 април 2023 г. ние обсъждахме и дори гласувахме за тази промяна, а Реал Мадрид се противопостави, като беше хладнокръвен и не предложи никакви решения.

Може ли това да има нещо общо с факта, че по това време президент на Кралската федерация беше Рубиалес, а Флорентино Перес беше член на борда на директорите? И имайте предвид, че случаят "Негрейра" вече беше в съда, а на Реал Мадрид му трябваха седмици, за да подаде жалба. Защо? Впрочем, що се отнася до "корумпираните системи", има няколко урока, които те могат да дадат. И нямам предвид Реал Мадрид като институция."

ОЩЕ: "Реал Мадрид не започва мач, без да знае с какъв резултат ще свърши"

No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo.

Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente…