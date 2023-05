Флорентино Перес взе решение за бъдещето на Карло Анчелоти в Реал Мадрид

Попитан дали ще остане начело на Реал Мадрид и през следващата кампания, Анчелоти заяви: "Да, това ми беше гарантирано." Той добави, че е имал разговор с Флорентино Перес, на който е получил уверението на президента, че има неговата подкрепа.

"Разговаряхме вчера, както обикновено. Имахме среща, на която той изрази своята подкрепа и обич към мен. Продължаваме напред с голям ентусиазъм, за да оправим нещата", заяви Карло Анчелоти, който призна, че всички в клуба са разочаровани от тежката загуба от Манчестър Сити с 0:4.

Carlo Ancelotti: “I met with Florentino Pérez yesterday and he’s supporting me, he has confidence in me. We’ll continue together”. 🚨⚪️ #RealMadrid



“The club guaranteed to me that I’m gonna stay. Brazil? The whole world knows I’m under contract here and I want to stay”. pic.twitter.com/T7MiklDMMl