Франция - Мароко НА ЖИВО: Дузпа за Франция!

Отборите на Франция и Мароко играят при резултат 0:0 в първия 1/4-финал на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. "Петлите" влизат в мача със статут на фаворити, но африканският тим не бива да бъде отписван, след като през 2022 година игра 1/2-финал именно срещу французите. Тогава тимът на Дидие Дешан взе своето и се класира на финал, но сега "лъвовете от Атлас" имат шанс за реванш. Двубоят се очертава да бъде много интересен и със сигурност не бива да се изпуска. Ако нямате възможност да го гледате, то може да проследите развоя му НА ЖИВО тук.

Франция 0:0 Мароко НА ЖИВО

Футболистите на Франция започнаха по-добре и създадоха две опасни положения в първите пет минути. Първо Килиан Мбапе опита удар от средна ситуация, но топката премина покрай лявата греда. Малко след това Дайо Упамекано бе намерен в наказателното поле и стреля с глава, но изстрелът му бе уловен от Боно. Последваха по-спокойни минути, в които играчите на Моахмед Уахби разиграваха в половината на Франция. След това "петлите" организираха добра атака, но тя не доведе до изстрел. След четвърт час игра Мароко получи шанс да изпълни пряк свободен удар, но Ашраф Хакими разочарова с центрарането.

В 17-а минута се стигна до нов удар към мароканската врата. Дезире Дуе качи топката на главата на Усман Дембеле, но той не успя да я насочи добре.

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Преди мача

До този момент от турнира тимът на Дидие Дешан е безпогрешен. "Петлите" започнаха с успех с 3:1 над Сенегал в груповата фаза. Последваха победи над Ирак и Норвегия. На 1/16-финалите французите преодоляха без никакъв проблем Швеция, а в следващия кръг се справиха с провокациите на Парагвай. От другата страна, Мароко също се представя на много високо ниво. Селекцията на Мохамед Уахби записа равенство с Бразилия и две победи - над Хаити и Шотландия. В първия си мач от елиминационната фаза "лъвовете на Атлас" отстраниха Нидерландия след изпълнение на дузпи, а на 1/8-финалите елиминираха домакина Канада с класически резултат.

Сблъсък между Франция и Мароко се очертаваше като един от най-интересните на този етап от турнира. От ФИФА обаче решиха да подсилят ефекта със съдийския наряд за мача. От Международната федерация определиха напълно аржентински екип от арбитри да води 1/4-финала на "петлите". Това решение предизвика известен смут сред футболния свят, подхранвайки идеята, че Световното е нагласено в полза на Аржентина.

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