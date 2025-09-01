Френски национал, изгонен от последния си клуб заради сбиване със съотборник, ще подсили един от грандовете в Серия А

Френският национал Адриен Рабио е готов за нова страница от кариерата си, след като напусна родината си със скандал. Доскоро халфът бе част от редиците на Олимпик Марсилия, но беше изключен от отбора, след като се е сбил със съотборника си Джонатан Роу след загубата от Рен (0:1) на старта на Лига 1. По тази прична се стигна до раздяла между клуба и футболиста. Сега Рабио е готов да започне наново в Серия А, след като сключи договор за трансфер, който го събира с един от любимите му наставници в лицето на Масимилиано Алегри.

След Модрич: Милан се разбра и с Рабио

Според италианския вестник" Gazzetta", Милан е постигнал споразумение за подписа на полузащитника Рабио от Марсилия за сумата от 10 милиона евро, включително бонусите. Френският национал е договорил личните си условия с "росонерите" и сега трябва да премине медицински преглед, преди да подпише договора си, за да завърши трансфера.

Рабио става един от най-високоплатените играчи на Милан

С трансфера Рабио отново ще се събере с Алегри, с когото изживя успешен период в Ювентус. Съобщава се, че италианският специалист е допринесъл за осъществяването на сделката, тъй като е поискал подкрепление след поражението в първия мач от Серия А за сезона. Със заплата от поне 5,5 млн. евро на сезон французинът ще стане един от най-високоплатените играчи в Милан. Неговите приходи вероятно ще надхвърлят основната заплата на звездата на "росонерите" Рафаел Леао.

През следващите дни Рабио ще премине медицински прегледи и ще подпише официално договора си. Очаква се той бързо да се интегрира в първия отбор и да се конкурира за стартова роля с играчи като Рубен Лофтъс-Чийк и Юсуф Фофана. Пристигането му осигурява на Алегри доказана опция от най-високо ниво, тъй като Милан се стреми да се конкурира на вътрешния и европейския фронт. Ако всичко върви по план, той може да се появи в следващия мач на Милан срещу Болоня след международната пауза.

