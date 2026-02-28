Футболистът, спечелил само Световната купа в кариерата си - дебютира за националния отбор на финала на Мондиал 2014, но не помни нищо от мача

Да спечелиш световното първенство е най-голямата мечта на всеки футболист... а за малцина избрани в историята на спорта това е единствената мечта, която са осъществили. Обикновено, за да си достатъчно добър, за да достигнеш абсолютния връх в международния футбол, трябва да си доста специален. Последните шампионски отбори са тези на Аржентина, Франция, Германия, Испания - всички те имаха отбори, съставени от световни звезди с абсурдно много отличия.

Футболистите, които са печелили само световното първенство в кариерите си

Но по ирония на съдбата има няколко носители на световната купа, които не са спечелили нищо друго. Ако ще спечелиш само един трофей, по-добре да е добър. Осемте играчи, които нямат никакъв друг триумф в кариерата си, освен на голямата сцена са: Рубен Моран с Уругвай на Мондиал 1950, Тони Турек от Западна Германия четири години по-късно, Джордж Коен и Джими Армфийлд от Англия през 1966 г., Уве Байн за Западна Германия на световното 1990 г., италианецът Симоне Бароне на Мондиал 2006, както и Рон-Роберт Цилер и Кростоф Крамер, които триумфираха през 2014 година с "бундестима".

Един от футболистите от този изключителен списък е по-специален от останалите по много необичайна причина. Това е Кристоф Крамер, който няма никакъв спомен от участието си на финала на Световното първенство през 2014 г., в който Германия победи Аржентина с 1:0 с гол на Марио Гьотце в добавеното време. Халфът на Борусия Мьонхенгладбах започна като титуляр в състава на Йоахим Льов, но изкара само 32 минути на терена преди да бъде заменен от Андре Шюрле, който пък асистира за победното попадение. Халфът претърпя тежък сблъсък с Екзекил Гарай и за кратко изгуби съзнание, което предизвика смяна.

Крамер не помни почти нищо от финала с Аржентина

"Не си спомням много от мача", призна Крамер след финала. "Не знам нищо от това какво се е случвало през първото полувреме. По-късно си помислих, че съм излязъл веднага след инцидента. Как съм стигнал до съблекалнята, не знам. Не знам нищо друго. В главата ми мачът започва едва през второто полувреме."

Друг невероятен факт за Крамер е, че той направи своя дебют за Германия в официален мач именно на най-голямата сцена. Халфът не попадаше в сметките на Йоахим Льов за финала, особено след като беше играл само един мач с националната фланелка и то преди месец в приятелска среща с Полша. Контузия на Сами Кедира по време на загрявката обаче принуди опитния специалист да прибегне до Крамер и да го пусне титуляр. Мачът не премина по план за 23-годишния дебютант, но в крайна сметка той вдигна трофея заедно със своите съотборници. Иначе Крамер започна кариерата си в Байер Леверкузен, но прекара по-голямата част от клубната си кариера в Борусия Мьонхенгладбах, който не е печелил нищо от 1995 година насам, когато триумфира за Купата на Германия.

