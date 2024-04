Футболната романтика е жива: Приказката на Джейми Варди и Лестър (ВИДЕО)

Варди вкара два гола в мрежата на Престън, за да може да осигури победата на Лестър. В класирането тимът има 97 точки - със седем пред втория и третия Лийдс и Ипсуич, които ще спорят до последно за второто място, даващо право на директна промоция за Висшата лига. А триумфът на Лестър и Варди е доказателство, че футболната романтика е жива...

Джейми Варди заигра в Лестър през 2012-а, когато никой не вярваше в него. Той получи шанс от "лисиците" и го оправда, като две години по-късно помогна на отбора да влезе във Висшата лига. През сезон 2015/16 Варди бе в основата на спечелената титла на Висшата лига с Лестър - тримуф, който никой не подозираше.

Джейми Варди и Лестър постигнаха още няколко значими неща - стигнаха до 1/4-финал в Шампионска лига, спечелиха ФА Къп и Къмюнити Шийлд. Самият нападател вкара над 100 гола във Висшата лига. И когато Лестър изпадна в Чемпиъншип, решението на Варди бе шокиращо за мнозина - избра да остане в отбора, който му подаде ръка в началото на кариерата.

През 2023 Лестър се сбогува с Висшата лига, но само година по-късно спечели Чемпиъншип и отново ще играе в най-високо ниво на английския футбол. А Варди отново ще има шанс да води атаката на "лиците" в Премиър лийг.

🦊 Jamie Vardy at Leicester:



🏆 Won the Championship

😰 Pulled off the great escape

🏆 Won the PL at 5000/1

🔝 #UCL quarter-finalist

🏆 Won the FA Cup

🏆 Won the Community Shield

⚽️ Scored over 100 PL goals

⬇️ Relegated to the Championship

🏆 Won the Championship pic.twitter.com/AJ6qNIou7Q