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Гана изтръгна минимална победа над Панама на Мондиал 2026

18 юни 2026, 5:53 часа 645 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Гана изтръгна минимална победа над Панама на Мондиал 2026

Гана победи Панама с 1:0 в първия мач от втората седмица на Световното първенство по футбол 2026, игран на 18 юни (четвъртък) на стадион „БМО Фийлд“ в Торонто, Канада. Единственото попадение дойде дълбоко в добавеното време чрез Калеб Иренкий (90+5'), който нанесе съкрушителен удар и донесе трите точки на африканците, пишат Sportal.bg и БГНЕС. Още: Класиране по асистенции на Световното първенство 2026 (ОБНОВЕНА)

СНИМКА: Getty Images

Срещата беше втора от програмата на група „L“, след като по-рано същата вечер Англия победи Хърватия с 4:2. В стартовия състав на Гана отсъстваше една от големите звезди на отбора - Иняки Уилямс, който започна от резервната скамейка, докато на терена излезе Антоан Семеньо - един от основните играчи на английския вицешампион Манчестър Сити. Сред титулярите на Панама селекционерът Томас Кристиансен не разполагаше с нито един състезател от петте водещи първенства на Европа, но на терена бе Майкъл Мурийо от турския гранд Бешикташ.

Как се разви срещата?

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Панамците можеха да поведат още във 2-ата минута, когато Сесилио Уотърман нанесе качествен удар от движение, но вратарят на Гана Лорънс Ати спаси. В следващите минути Панама наложи преса, но африканците използваха скоростта си и бързо покриваха празните пространства. В 34-ата минута имаше спорен момент, когато Кристиан Мартинес падна в наказателното поле при спор за топката с Жером Опоку, но главният съдия Глен Ниберг прецени, че няма нарушение и отказа да преразгледа ситуацията чрез системата ВАР.

Второто полувреме започна с комичен момент при изпълнението на началния удар, който шведският рефер нареди да бъде преизпълнен. В 48-ата минута Йонас Аджетей засече центриране с глава и отправи първия точен удар в срещата. Панама отговори с обсада на съперниковата врата, като в 60-ата минута халфът Кристиан Мартинес се озова в опасна близост до вратаря на Гана, но не успя да намери рамките на вратата. В 66-ата минута Мартинес пресече ювелирно центриране на африканците в наказателното поле, а в ответната атака пропусна златна възможност да открие резултата за Панама.

В 72-ата минута бе показан първият жълт картон за играч на Панама - за Блекман. Секунди по-късно Аджетей отново засече центриране, но топката мина встрани от лявата греда. Преди края на редовното време Брандън Томас-Асанте отправи точен удар за Гана, но бе вдигнат флагът за засада. В добавеното време двата отбора тръгнаха ва-банк и селекцията на Карлош Кейрош имаше повече късмет - Калеб Иренкий завърши атака и донесе победата на Гана - 1:0.

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Панама Световно първенство по футбол 2026 Гана отбор
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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