Първи резултати от вота:

"Няма друг като него в целия свят": Жозе Моуриньо засипа звезда на Реал Мадрид с похвали

05 ноември 2026, 21:05 часа 865 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Няма друг като него в целия свят": Жозе Моуриньо засипа звезда на Реал Мадрид с похвали

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо похвали една от звездите си след трудната победа като гост на АЕК Атина в Шампионска лига. "Жълто-черните" поведоха на два пъти, но отстъпиха с 2:3 пред "кралския" клуб. Джуд Белингам се разписа в 32-а минута, за да възстанови равенството. Англичанинът отклони с петата центриране на Марк Кукурея, с което изравни резултата на 1:1. Голът му и силното представяне му донесоха специални похвали от Моуриньо.

Моуриньо засипа Белингам с похвали

"Той е уникален, той е изключителен", заяви португалският специалист след края на мача. Отивайки още по-далеч, Моуриньо добави: "Няма друг полузащитник в света като него. Той работи усърдно и притежава качество: отлично", заяви треньорът на Реал. Феде Валверде в крайна сметка осигури победата в Гърция, като в 92-рата минута изпрати топката в далечния ъгъл за 3:2. Работоспособността на Белингам вече го превърна в любимец на феновете в "кралете".

ОЩЕ: Палачът на Левски в Шампионска лига се опълчи на Реал Мадрид, но "човекът за всичко" смълча Атина

Джуд Белингам

Твърди се, че ръководството на клуба е приветствало решението на английския национал да отложи планираната операция на рамото до лятото, за да може да играе за Реал въпреки болката в заключителните етапи на миналия сезон. Наскоро треньорът Моуриньо също даде ясно да се разбере колко високо оценява Белингам. След като бе обявено, че Хари Кейн от Байерн Мюнхен е спечелил "Златната топка" като най-добър играч в света, треньорът на Реал Мадрид разгледа останалите класирания и заяви: "Що се отнася до гласуването, класирането на Джуд Белингам ме изненада малко. Той завърши на единадесето място. Не искам да коментирам повече по този въпрос."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Спряган за Реал Мадрид призна: "От Ливърпул ми казаха, че няма да подновят договора ми"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Жозе Моуриньо Реал Мадрид Джуд Белингам
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес