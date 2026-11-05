"Няма друг като него в целия свят": Жозе Моуриньо засипа звезда на Реал Мадрид с похвали

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо похвали една от звездите си след трудната победа като гост на АЕК Атина в Шампионска лига. "Жълто-черните" поведоха на два пъти, но отстъпиха с 2:3 пред "кралския" клуб. Джуд Белингам се разписа в 32-а минута, за да възстанови равенството. Англичанинът отклони с петата центриране на Марк Кукурея, с което изравни резултата на 1:1. Голът му и силното представяне му донесоха специални похвали от Моуриньо.

Моуриньо засипа Белингам с похвали

"Той е уникален, той е изключителен", заяви португалският специалист след края на мача. Отивайки още по-далеч, Моуриньо добави: "Няма друг полузащитник в света като него. Той работи усърдно и притежава качество: отлично", заяви треньорът на Реал. Феде Валверде в крайна сметка осигури победата в Гърция, като в 92-рата минута изпрати топката в далечния ъгъл за 3:2. Работоспособността на Белингам вече го превърна в любимец на феновете в "кралете".

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Твърди се, че ръководството на клуба е приветствало решението на английския национал да отложи планираната операция на рамото до лятото, за да може да играе за Реал въпреки болката в заключителните етапи на миналия сезон. Наскоро треньорът Моуриньо също даде ясно да се разбере колко високо оценява Белингам. След като бе обявено, че Хари Кейн от Байерн Мюнхен е спечелил "Златната топка" като най-добър играч в света, треньорът на Реал Мадрид разгледа останалите класирания и заяви: "Що се отнася до гласуването, класирането на Джуд Белингам ме изненада малко. Той завърши на единадесето място. Не искам да коментирам повече по този въпрос."

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