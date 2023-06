Грозно: Бесни фенове на Рома атакуваха съдията на мача със Севиля и дъщеря му (ВИДЕО)

Въпреки че от финала вече изминаха почти два дни, страстите не стихват. Днес в социалните мрежи се появиха видеоклипове, на което се вижда как фенове на Рома атакуват яростно Антъни Тейлър на летището в Будапеща преди полета му към Англия. Грозното поведение на тифозите бе осъдено от повечето футболни специалисти по света.

Anthony Taylor, the referee for the #UEL final, was harassed by AS Roma supporters at the airport with his family.



Horrible scenes 😖

