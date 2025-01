Хомосексуален и употребявал кокаин: Съдията, обидил Клоп, с емоционална изповед (ВИДЕО)

Вече бившият рефер от Висшата лига Дейвид Куут, който бе уволнен от Асоциацията на професионалните съдии в Англия заради участието си в скандално видео, даде първото емоционално интервю след случилото се. В него англичанинът каза, че съжалява за действията си, и също така призна за своята хомосексуална ориентация. Заради всички проблеми, произтичащи от страха му да си признае, той е прибегнал до употребата на наркотици.

След като бе отстранен през декември заради скандалното си клипче, в което обижда Ливърпул и Юрген Клоп, англичанинът отказваше да говори относно случилото се. Наскоро обаче Куут участва в първото си интервю след скандала, в което признава греховете си.

Едно от нещата, за които говори, е своята хомосексуална ориентация, като заяви следното: „Изпитвах дълбоко чувство на срам, особено през тийнейджърските си години. Моята сексуалност не е единствената причина, която ме накара да бъда в това положение. Но няма да разкажа истинската история, ако не призная, че съм гей и че съм имал истински трудности да крия това. Криех емоциите си като млад рефер, криех и сексуалността си – добро качество за рефер, но ужасно качество за едно човешко същество. И това ме доведе до цял курс на поведение. Получавал съм много неприятни обиди по време на кариерата си като съдия и би било наистина трудно да добавя и сексуалността си към това. Има много какво да се направи във футбола и по-общо в обществото по отношение на дискриминацията.“

