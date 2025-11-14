Войната в Украйна:

Испански национал отрече за напрежение между играчите на Барса и Реал в тима на „Ла Фурия“

Испански национал отрече информациите за напрежение между играчите на Барселона и Реал Мадрид в тима на „Ла Фурия“. Както е известно, наскоро двата гранда се срещнаха в първото за сезона Ел Класико, което бе белязано от редица скандали. Въпреки това обстановката в представителния отбор на иберийците е спокойна и няма поводи за притеснение. Това обясни халфът на Барселона Дани Олмо пред медиите в страната.

По думите на Олмо мачовете между Барселона и Реал Мадрид винаги са изпълнени с много напрежение, но това не влияе на футболистите, когато те трябва да представят Испания. Полузащитникът допълни, че той и съотборниците му са пределно фокусирани върху работата, която трябва да свършат, а именно – класиране на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026 година.

„Не сме говорили много. Тези мачове винаги се играят на 100% и са пълни с напрежение. Но сега сме концентрирани върху националния отбор и това, което трябва да свършим. Отвътре не го усещаме. Клубът и федерацията мислят за най-доброто на играчите и не съм видял проблеми. Барса винаги е повод за коментари, но това не е нещо, което ни тревожи. Не усещаме това напрежение, за което се говори отвън“, заяви офанзивният футболист.

