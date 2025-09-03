Изгонен от Манчестър Юнайтед отхвърлил оферта на Байерн Мюнхен, за да играе в Испания

Бразилецът Антони потвърди, че е отхвърлил предложение за трансфер в Байерн Мюнхен, преди да премине официално в испанския Бетис. Футболистът бе привлечен в Бетис за 25 милиона евро от Манчестър Юнайтед в последния ден на трансферния прозорец и подписа петгодишен договор.

Антони отказал на Байерн Мюнхен

25-годишният Антони вече игра един полусезон в испанската Ла Лига, след като бе изпратен в Бетис под наем през януари. Бразилският нападател се завърна на "Олд Трафорд" през лятото, докато английският клуб търсеше нов трансфер за него. Сега Антони не скри, че е имал оферти от поне пет други клуба, включително германския шампион Байерн Мюнхен, но е решил да се върне в Бетис.

В интервю за изданието El Partidazo, Антони коментира: "Говорих с представители на Байерн Мюнхен. Не знам дали офертата е била за 7 милиона евро, но казах, че съм дал дума на Бетис и че 95% е сигурно, че ще премина там. Чувствам се комфортно с решението си, защото съм много щастлив тук."

Нападателят може да изиграе първия си мач след финализирането на постоянния си трансфер на 14 септември, когато Бетис се изправя срещу Леванте в Ла Лига. / БТА

