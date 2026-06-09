Извънземна атака, но със страхлив треньор - интересен феномен на Мондиал 2026

Отборът на Франция влиза на Мондиал 2026 като един от двата големи фаворита за световната титла. Финалистът от Мондиал 2022 разполага с най-силната атака на шампионата като индивидуалности, сред които се отличават имената на Килиан Мбапе, Усман Дембеле, Майкъл Олисе, Дезире Дуе и други. На фона на тази силна атака, "петлите" са водени от Дидие Дешан, който е известен с твърде предпазливия си и дори страхлив подход в тактически план.

Смело изказване: Дидие Дешан - провал като селекционер на Франция?!

"Дидие Дешан може да се погледне от две страни. Аз ще го погледна от тази, която никой не иска да погледне - че е провал като селекционер на Франция. Не може да имаш най-добрия състав в последните 10 години и да имаш само един голям трофей. Тотален провал на Европейското, изключително скучен и неприятен за гледане отбор. Истината е, че Франция трябваше да има поне три големи трофея", коментира Иво Вецев в предаването "Точно попадение".

Страхливият подход на Дешан лиши силна Франция от поне още 2 големи трофея

"Говорили сме много за Дешан, за страхливостта, с която излиза. Помним Матуиди, който го пускаше като крило, а е дефанзивен халф. Факт е, че постигна успехи, но трябваше да са много повече. Разбира се, че не е провал - човекът е световен шампион. Но провал в контекста на това какво е Франция в последните 10 години. Франция няма да е световен шампион, в по-тежкия поток са."

"Също - халфовата линия, изключително тъничка. Орелиан Чуамени не направи добър сезон. Също така - липсата на Гризман, който имаше голяма роля за Франция последните години", каза още Вецев. Според неговия колега Стефан Йорданов, Дешан може да покаже друго лице, тъй като за пръв път вика толкова офанзивен състав, с толкова много опции в атака. Повече - гледайте във видеото: