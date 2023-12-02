Ясни са групите за Евро 2024, жребият оформи "група на смъртта"

Компания на Италия, Испания и Хърватия пък ще прави сензацията от квалификациите Албания. Четирите отбора оформят група В. Домакинът Германия, който се класира за Евро 2024 по право, попадна в сравнително лека група А с отборите на Шотландия, Унгария и Швейцария.

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Финалистът от последното европейско първенство - Англия, пък се озова в група С, където са отборите на Словения, Дания и Сърбия. Европейското в Германия ще се проведе от 14 юни до 14 юли. По-долу можете да видите и пълната разбивка по групи, като три от участниците на Евро 2024 все още не са известни.

Евро 2024 - групова фаза

ГРУПА А

Германия Шотландия Унгария Швейцария

ГРУПА В

Испания Хърватия Италия Албания

ГРУПА С

Словения Дания Сърбия Англия

ГРУПА D

Плейоф А (Полша, Естония, Уелс, Финландия) Нидерландия Австрия Франция

ГРУПА Е

Белгия Словакия Румъния Плейоф В (Израел, Исландия, Босна и Херцеговина, Украйна)

ГРУПА F

Турция Плейоф С (Грузия, Люксембург, Гърция, Казахстан) Португалия Чехия