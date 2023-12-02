Ясни са групите за Евро 2024, жребият оформи "група на смъртта"
Жребият за ЕВРО 2024 събра Италия, Испания и Хърватия в една група
Компания на Италия, Испания и Хърватия пък ще прави сензацията от квалификациите Албания. Четирите отбора оформят група В. Домакинът Германия, който се класира за Евро 2024 по право, попадна в сравнително лека група А с отборите на Шотландия, Унгария и Швейцария.
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Финалистът от последното европейско първенство - Англия, пък се озова в група С, където са отборите на Словения, Дания и Сърбия. Европейското в Германия ще се проведе от 14 юни до 14 юли. По-долу можете да видите и пълната разбивка по групи, като три от участниците на Евро 2024 все още не са известни.
Евро 2024 - групова фаза
ГРУПА А
- Германия
- Шотландия
- Унгария
- Швейцария
ГРУПА В
- Испания
- Хърватия
- Италия
- Албания
ГРУПА С
- Словения
- Дания
- Сърбия
- Англия
ГРУПА D
- Плейоф А (Полша, Естония, Уелс, Финландия)
- Нидерландия
- Австрия
- Франция
ГРУПА Е
- Белгия
- Словакия
- Румъния
- Плейоф В (Израел, Исландия, Босна и Херцеговина, Украйна)
ГРУПА F
- Турция
- Плейоф С (Грузия, Люксембург, Гърция, Казахстан)
- Португалия
- Чехия
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: Европейско първенство по футбол Евро 2024