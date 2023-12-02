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Ясни са групите за Евро 2024, жребият оформи "група на смъртта"

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Ясни са групите за Евро 2024, жребият оформи "група на смъртта"
Снимка: GettyImages

Жребият за Европейското първенство по футбол в Германия през 2024-а е изтеглен! А спортната новина, която може да се изведе на преден план, е това, че действащият шампион Италия попадна в своеобразна "група на смъртта", заедно с много силния отбор на Испания и медалиста от последните две световни първенства Хърватия.

Жребият за ЕВРО 2024 събра Италия, Испания и Хърватия в една група

Компания на Италия, Испания и Хърватия пък ще прави сензацията от квалификациите Албания. Четирите отбора оформят група В. Домакинът Германия, който се класира за Евро 2024 по право, попадна в сравнително лека група А с отборите на Шотландия, Унгария и Швейцария.

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Евро 2024 жребий

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Финалистът от последното европейско първенство - Англия, пък се озова в група С, където са отборите на Словения, Дания и Сърбия. Европейското в Германия ще се проведе от 14 юни до 14 юли. По-долу можете да видите и пълната разбивка по групи, като три от участниците на Евро 2024 все още не са известни.

Евро 2024 - групова фаза 

ГРУПА А

  1. Германия
  2. Шотландия
  3. Унгария
  4. Швейцария

ГРУПА В

  1. Испания
  2. Хърватия
  3. Италия
  4. Албания

ГРУПА С

  1. Словения
  2. Дания
  3. Сърбия
  4. Англия

Дните до Евро 2024

ГРУПА D

  1. Плейоф А (Полша, Естония, Уелс, Финландия)
  2. Нидерландия
  3. Австрия
  4. Франция

ГРУПА Е

  1. Белгия
  2. Словакия
  3. Румъния
  4. Плейоф В (Израел, Исландия, Босна и Херцеговина, Украйна)

ГРУПА F

  1. Турция
  2. Плейоф С (Грузия, Люксембург, Гърция, Казахстан)
  3. Португалия
  4. Чехия

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Публикувахте от Спортни новини - Actualno.com в Понеделник, 27 ноември 2023 г.

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