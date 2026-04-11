Ла лига е като Първа лига: Барселона се възползва от грешка на Реал Мадрид и с разгром в дербито на града се откъсна на върха

Сценарият на върха в испанската Ла Лига много напомня на този в родната Първа Лига. Барселона имаше 7 точки преднина пред Реал Мадрид преди изиграването на мачовете от 31-вия кръг. Толкова, колкото имаше и Левски пред Лудогорец. Но след грешка на "кралете", които направиха равенство 1:1 с Жирона, "блаугранас" разгроми Еспаньол с 4:1 в дербито на Барселона и разликата между двата гранда набъбна до 9 пункта.

Барелона започна с някои титуляри на пейката

В същата ситуация се оказа и Левски. Лудогорец направи равенство с Черно Море, а "сините" победиха Арда Кърджали, с което върнаха преднината си на върха преднината от 9 точки. Барселона влезе в градското дерби срещу Еспаньол с мисъл за победа, но си личеше, че част от съзнанието на "блаугранас" беше насочено към реванша н 1/4-финалите в Шампионска лига срещу Атлетико Мадрид. Обичайни титуляри като Френки де Йонг, Маркъс Рашфорд, Роберт Левандовски, Жул Кунде и други бяха оставени на скамейката.

Въпреки всичко Барселона владеше положението на терена

Но това не попречи на Барселона да поведе с 2:0 още през първото полувреме. Феран Торес се разписа в 9-тата и 25-тата минута, като Ламин Ямал му асистеира и за двете попадения. Пол Лосано върна един гол за Еспаньол в 56-тата минута, но възпитаниците на Ханзи Флик не изпуснаха контрола над срещата. Те владееха топката в 77% от времето и не дадоха много възможности на съперника да застраши вратата на Жоан Гарсия. След изтичането на 60 минути игра н атерена влязоха ключови смени, които дадоха нужната свежест на Барселона, за да си подсигури победата.

Рашфорд, Кансело, Олмо и Де Йонг раздвижиха "блаугранас", което доведе до още две попадения - на Ламин Ямал в 87-мата и на Маркъс Рашфорд в 89-тата минута. Така Барселона оформи разгромното 4:1 в края на срещата.

