Легендата Самуел Ето'о удари фен край стадион в Катар (ВИДЕО)

Африканецът, който е посланик на мондиала в Катар, излизаше от стадион "974" в Доха и се снимаше със запалянковци, когато мъж с камера, вероятно журналист, го снимаше и му задаваше въпроси, което предизвика избухването му.

Ето'о се опита да се нахвърли върху човека, но бе спрян хората от обкръжението си. Малко по-късно човекът се спъна, а бившият футболист му нанесе силен удар в главата с крак.

Пострадалият човек е авторът на YouTube-канала Sadouni SM от Алжир.

Той е провокирал гнева на Самуел Ето'о, след като го е обвинил за това, че е подкупил съдията на последния квалификационен мач между Камерун и Алжир за Световното.

🚨 Samuel Eto'o attacked a young man last night before the match between Brazil and South Korea. 😳



(🎥 @partidazocope)



pic.twitter.com/Q8YNbV9spu