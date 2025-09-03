Леверкузен хареса легенда на Реал Мадрид за заместник на уволнения Тен Хаг

Ръководството на Байер Леверкузен работи усилено по привличането на нов старши треньор, след като уволни Ерик тен Хаг. Преди ден стана ясно, че търпението на шефовете към нидерландския специалист е свършило само 2 месеца след назначението му. Бившият наставник на Аякс и Манчестър Юнайтед бе освободен от поста след само два мача от Бундеслигата, в които "аспирините" допуснаха поражение с 0:4 и пропиляха аванс от 3:1 до 3:3 с човек повече на терена.

Леверкузен избира заместник на Тен Хаг измежду трима

Тези резултати изглежда струваха работата на Тен Хаг на "Бай Арена", където в моменти се търси негов заместник. Според испанското издание "Marca" легендата на Реал Мадрид Раул Гонзалес е основен кандидат за поста. Бившият наставник на юношеския и втория отбор на "кралете", известен в Германия с престоя си в Шалке 04, е едно от трите имена в списъка на Леверкузен. За мястото са спрягани още бившият треньор на Борусия Дортмунд Един Терзич и бившият шеф на РБ Лайпциг Марко Розе.

Директорите на клуба, които се опасяват от повторение на прибързаното назначение на Тен Хаг, планират да вземат окончателно решение до края на седмицата, като използват международната почивка за задълбочена оценка.

Раул, който напусна поста си във втория отбор на Реал Мадрид през май 2025 г., носи силна репутация в Германия. "Marca" съобщава, че името на Раул е било обсъждано на множество срещи между директорите и спортното ръководство на Леверкузен, като опитът му в Бундеслигата и прагматичният му треньорски стил, белязан от солидна защитна формация, го правят привлекателна опция за шампионите на Бундеслигата през 2023/24 г.

ОЩЕ: "Безпрецедентно": Тен Хаг побесня след уволнението си от Байер Леверкузен