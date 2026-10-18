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Лионел Меси си отмъсти на играч, който го вбеси преди месец (ВИДЕО)

18 октомври 2026, 16:05 часа 2119 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Лионел Меси си отмъсти на играч, който го вбеси преди месец (ВИДЕО)

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси си отмъсти на играч, който го разгневи до степен, която рядко се вижда. Наскоро 39-годишният футболист сложи край на блестящата си международна кариера, като получи емоционално изпращане в последния си мач за "гаучосите". Но осемкратният носител на "Златната топка" все още не е окачил бутонките на пирона и продължава да създава магически моменти в МЛС с клубния си отбор Интер Маями.

Меси вкара два пъти при победата на Интер Маями

В последния мач на отбора Меси отново попадна под светлините на прожекторите. Той се разписа на два пъти в рамките на четири минути, като по този начин помогна на Интер Маями да спечели с 3:1 при визитата си на Атланта. 39-годишният футболист е отбелязал над 900 попадения в кариерата си, но вторият му гол тази вечер му достави повече удоволствие от повечето други.

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Лионел Меси

Меси не забрави постъпката на играч на Атланта

Меси напълно разби Джуниър Алонсо, финтирайки го отляво и отдясно, преди да вкара топката в мрежата и да започне да празнува. Докато се връщаше към средната линия за подновяване на играта, той не можа да устои на изкушението да подразни Алонсо. И Меси, и близкият му приятел Родриго де Пол празнуваха точно пред очите на парагваеца. Това беше необичайно за обикновено сдържания Меси, който беше забелязан да прави жест с въртене, който изглеждаше като препратка към това, което се случи със защитника в опита да го спре да отбележи. Всъщност обаче имаше много обстоятелства, които обясняват защо Меси се е държал по този начин.

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При предишна среща на терена, когато Интер и Атланта завършиха с равенство 2:2 на 6 септември, Алонсо празнува точно пред лицето на Меси, след като блокира един от ударите му. Легендата на Барса не го показа в този момент, но след мача разкри колко ядосан е бил, когато се изправи срещу Алонсо след сблъсъка. Съотборници и от двата отбора се опитаха да успокоят обстановката, но конфликтът продължи и в тунела, като Меси, разбираемо, не беше доволен от неуважителното поведение на парагваеца. Сегаа обаче Меси си отмъсти по грандиозен начин, като Алонсо този път не успя да отвърне на удара.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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