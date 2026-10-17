7-голово шоу на "Ла Картуха"! Барселона се затрудни, но постигна пореден разгром в Ла Лига

Отборът на Барселона продължава с разгромните резултати от началото на сезона. Каталунците постигнаха победа с 5:2 при гостуването си на Реал Бетис в мач от деветия кръг на испанската Ла Лига. Първото полувреме премина на много високи обороти, като двата тима си размениха по няколко попадения и Барса се оттегли на почивката само с гол аванс. През втората част обаче тимът на Ханзи Флик не даде никакъв шанс на своя съперник, който остана с човек по-малко на терена, и увеличи преднината си на върха на класирането.

Барселона с разгром над Бетис

Каталунците започнаха по-активно и след 10 минути игра излязоха напред в резултата. Тогава Ламин Ямал се разписа с първия си удар в мача. Домакините по никакъв начин не се разколебаха и наложиха натиск на свой ред. Това даде резултат в 27-минута, когато Валентин Гомес се разписа с глава за 1:1 Секунди по-късно Карим Адейеми пропусна възможност да върне Барселона напред. Малко след това и Хектор Белерин не успя да направи същото за "вердибланкос". Каталунците обаче се възползваха от следващия си шанс, когато Родри се разписа с глава за 2:1. Отговорът на Бетис отново не закъсня. Две минути по-късно Джовани ло Селсо изравни, но попадението му беше отменено заради игра с ръка малко по-рано. Така Барса се оттегли на почивката с гол аванс.

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Каталунците започнаха по-активно и второто полувреме. В началото двамата вратари направиха по едно важно спасяване. Натискът на Барселона постепенно се засилваше и в 51-а минута Габриел Жезус се разписа за 3:1. Попадението му обаче бе отменено заради засада. Само минута по-късно той все пак отбеляза и този път нямаше нищо нередно. Секунди след това Реал Бетис отново намали изоставането си чрез Ез Абде. Докато домакините се радваха на това попадение, Ламин Ямал се оказа на земята, а съдията изгони Факундо Бернал с директен червен картон, след като се видя, че е ударил своя съперник.

Футболистите на Барселона се възползваха от численото си предимство и в 62-а минута увеличиха аванса си чрез Ерик Гарсия. Малко след това Жезус пропусна да се разпише за втори път. Каталунците все пак стигнаха до пети гол, когато Дани Олмо се записа сред голмайсторите в 82-а минута и запечата крайния успех с 5:2.

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